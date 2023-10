BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gepäckdieb auf frischer Tat - Tatverdächtiger muss sich nun vor Haftrichter verantworten

Essen - Bielefeld (ots) - Am gestrigen Abend (19. Oktober) wurde ein Mann schlafend, mit heruntergelassener Hose in einem Zug im Essener Hauptbahnhof festgestellt. Als dieser die Bundespolizisten zum Revier begleiten sollte, griff er die Beamten an. Gegen 20 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass sich auf der Zugtoilette des RE 42 in ...

mehr