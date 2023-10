Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Instrumentendieb

Bochum - Köln (ots)

Am Mittwochabend (18. Oktober) stahl ein Unbekannter einem Mann, in einem Schnellzug zwischen Würzburg und Düsseldorf, einen Koffer mit einem hochwertigen Musikinstrument. Die Bundespolizei konnte den mutmaßlichen Dieb nun ermitteln und stellen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5629724

Bundespolizisten führten am Abend weitere Ermittlungen im Fall des gestohlenen Musikinstruments durch. Hierbei werteten die Beamten unter anderem Videoaufnahmen an verschiedenen Haltepunkten des ICE 620 aus. Dabei ermittelten Polizisten der Bundespolizeiinspektion Köln einen Tatverdächtigen. Dieser verließ den besagten Zug am Bahnhof Köln Messe/ Deutz im Beisein des zuvor gestohlenen Instrumentenkoffers. Die Aufnahmen wurden unverzüglich gesichert und Einsatzkräften der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe für Taschendiebstähle (FEG TD) vorgelegt. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen, bei einer Sichtung der Lichtbilder, sofort identifizieren. Der 17-Jährige war in der vergangenen Woche bereits in Düsseldorf in Erscheinung getreten, als er in einem Schnellzug, einer Frau den Koffer, mit hochwertigem Inhalt, entwendete.

Am gestrigen Nachmittag (19. Oktober) konnte der Minderjährige dann erneut im Rahmen eines Diebstahls, auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5630810

Aufgrund der Videoauswertungen und der Identifizierung konnten dem algerischen Staatsangehörigen auch die vorher begangenen Straftaten zugeordnet werden.

Angaben zum Aufenthaltsort des Diebesguts tätigte der Wohnungslose bisher nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Am heutigen Tag wird der Jugendliche dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und wird sich für die Diebstähle verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell