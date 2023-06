Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Rentnerin im Hamburger Hauptbahnhof bestohlen, nur 40 Minuten nach der Tat nehmen Zivilfahnder der Bundespolizei nach gezielter Fahndung mutmaßliches Diebes-Duo fest- Zuführung in die U-Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am 02.06.2023 gegen 10.30 Uhr wurden zwei dringend Tatverdächtige (m.43, m.46) nach einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin (w.74) bereits 40 Minuten nach der Tat festgenommen und über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz sind verdächtig einer Rentnerin gegen 09.50 Uhr auf einer Treppe im Hauptbahnhof die mitgeführte Geldbörse (Inhalt: 100 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, weitere Dokumente) aus der seitlich getragenen Handtasche entwendet zu haben.

"Dabei trat das "Diebes-Duo" gemeinsam und arbeitsteilig auf. Der 43-Jährige agierte als "Zieher" und entwendete blitzschnell die Geldbörse aus der Handtasche; der zweite Beschuldigte (m.46) deckte die Tathandlung mit seinem Körper ab. Im weiteren Verlauf übernahm er das Diebesgut und entfernte sich mit der Beute schnell vom Tatort."

Nur einige Minuten später bemerkte die Rentnerin, dass ihre Handtasche geöffnet und die Geldbörse offensichtlich gestohlen wurde. Sofort begab sich die Geschädigte zur Gemeinsamen Sicherheitswache am Hauptbahnhof und gab bei der Bundespolizei eine Strafanzeige zunächst gegen "Unbekannt" auf.

"Bundespolizisten sichteten daraufhin umgehend das gespeicherte Videomaterial entsprechender Überwachungskameras und wurden schnell fündig:

Die Täter und die Tathandlung waren auf dem gespeicherten Videomaterial gut erkennbar. Aufgrund der sehr guten Fotos begaben sich Fahnder der Bundespolizei (Einsatz Einheit Einzeldienst) in eine gezielte Nahbereichsfahndung."

Tatsächlich konnte das Diebes-Duo nach kurzer Zeit in der Nähe vom Hauptbahnhof aufgenommen und kurzfristig observiert werden.

"Zwischenzeitlich wurden uniformierte Bundespolizisten zum Zugriff herangeführt. Am Steindamm wurden die beiden Tatverdächtigen dann gestellt und vorläufig festgenommen."

Ausschließlich das entwendete Bargeld wurde aufgefunden und durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier wurden die Tatverdächtigen über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der U-Haftanstalt zugeführt.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei wiederholt vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Geld und Wertsachen sollten nie in einem auf dem Rücken getragenen Rucksack oder seitlich getragenen Handtaschen mitgeführt werden; damit machen Sie es Taschendieben sehr einfach an Beute zu gelangen."

"Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige. In diesem Fall hat die geschädigte Rentnerin aus Niedersachsen, Landkreis Diepholz völlig richtig gehandelt und hat umgehend eine Anzeige erstattet."

"Nur so kann die Bundespolizei zeitnah weitere Ermittlungen aufnehmen und Täter auch im Nachgang, ggf. auch nach Auswertung entsprechender Aufnahmen der Überwachungskameras, ermitteln."

Hinweis: Videomaterial kann im laufenden Strafverfahren NICHT zur Verfügung gestellt werden!

