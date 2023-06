BPOL-HH: Fall 3-"Promille-Einsatz": 1,66 Promille-Reisende im Bahnhof Dammtor aggressiv belästigt

Hamburg (ots) - Am 01.06.2023 gegen 15.20 Uhr informierten besorgte Passanten eine Streife der Bundespolizei über einen offensichtlich hilflosen Mann am Hamburger Hauptbahnhof. "Die Streife konnte den 40-Jährigen am Boden liegend vor dem Hauptbahnhof auffinden. Der Mann wurde aufgerichtet und war alkoholbedingt ...

mehr