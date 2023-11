Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montagnachmittag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Teckstraße zunächst eine Grundstücksmauer und anschließend einen geparkten Pkw. Danach fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Nach Unfall geflüchtet

Am Montag gegen 17:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren in der Unteren Sackstraße eine Schaufensterscheibe und flüchtete anschließend. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Murrhardt: Unfall bei Schneeregen

Eine 66-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr die L 1066 von Fornsbach nach Murrhardt und geriet in der Fornsbacher Straße bei Schneeregen auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen einen Audi A3 prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Fellbacher Straße in Schmiden ereignete sich am Montag gegen 19 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer hielt dort an und wollte aussteigen. Gleichzeitig fuhr ein Mercedes-Fahrer vorbei und streifte die Autotür, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Der Fahrer des Mercedes fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise die zur Klärung der Verkehrsunfallflucht betragen könnten, werden von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schwaikheim: Reifen zerstochen

In der Nacht auf Dienstag gegen 1:25 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter in der Winnender Straße an zwei geparkten Seat insgesamt drei Reifen. Hierbei wurde er von zwei Zeugen, die den Mann festhalten wollten, beobachtet, dieser konnte aber schließlich fliehen. Er soll etwa 170 cm groß und zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Zudem soll er einen Drei-Tage-Bart getragen haben und laut den Zeugen ein südländisches Äußeres haben. Zur Tatzeit soll er eine blaue Winterjacke und eine Jeanshose getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell