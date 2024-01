Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: 19-Jähriger am Bahnhof attackiert und bestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 13. Januar 2024, ist ein 19-Jähriger von drei unbekannten jungen Männern am Bahnhof in Bad Krozingen attackiert und bestohlen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungstand wartete der junge Mann gegen 18 Uhr am Gleis 1, als die drei Männer auf ihn zukamen und ihm nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mehrfach auf den Kopf schlugen. Anschließend entwendeten sie die Kopfhörer aus der Jackentasche des auf dem Boden liegenden 19-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- circa 16 bis 18 Jahre alt - kräftige Statur - braune, lockige Haare - trug eine schwarze Jacke

Täter 2:

- circa 16 bis 18 Jahre - circa 1,80m bis 1,85m groß - blonde Haare - trug eine Brille und eine schwarze Jacke

Täter 3:

- circa 16 bis 18 Jahre alt - längere Haare - trug eine schwarze Jacke

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten oder weitere Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell