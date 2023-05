Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) 14-Jähriger flüchtet mit Roller vor der Polizei (30.04.2023)

Vöhringen (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Tonaustraße vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der Streife fielen zunächst drei Roller auf der Tonaustraße auf, die in der 30iger Zone zu schnell unterwegs waren. Als die Polizisten auf die Kolonne aufschließen konnten, bog ein Rollerfahrer zügig in die Mozartstraße ab und fuhr anschließend in eine Hofeinfahrt im Lerchenweg. Dort wendete der junge Mann und gab Gas. Hierbei erreichte er Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h. Er fuhr trotz Anhaltezeichen der Polizei über die Mozartstraße, den Amselweg, Finkenweg, in die Mühlbachstraße und letztendlich in den Lehrwiesenweg. Aufgrund der dortigen Wegsperren gelang es dem jungen Mann nicht, seine Fahrt fortzusetzen. Er flüchtete weiter zu Fuß in Richtung Daimlerstraße, wo er von den Polizisten vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Überprüfung des 14-jährigen Rollerfahrers stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seinen Vater übergeben. Ein Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell