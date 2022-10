Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am HP Gensingen Horrweiler

Gensingen Horrweiler (ots)

Am 30. Oktober 2022 wurde ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, welcher sich auf der Heimreise nach dem Nachtdienst befand, von dem Zugbegleiter der RE 29503 (Bad Kreuznach - Mainz) angesprochen und um Hilfe gebeten. Im Zug befand sich eine 37- jährige, männliche Person, welche stark alkoholisiert war, kein Zugticket hatte, keinen Mund-Nasen-Schutz trug und sich sehr aggressiv gegenüber dem Bahnmitarbeiter verhielt. Aufgrund der Umstände wurde die Person von der Weiterfahrt ausgeschlossen und der Beamte stieg mit der Person am Haltepunkt Gensingen Horrweiler aus. Der 37-jährige, der in der Nacht bereits mehrfach durch sein Verhalten am BHF Bad Kreuznach auffiel, hob nun die Fäuste gegen den Beamten und griff diesen an. Daraufhin brachte der Beamte den Beschuldigten zu Boden und fesselte diesen. Während der gesamten Maßnahme beleidigte der 37-jährige Beschuldigte den Beamten sowie die hinzugerufenen Kräfte mehrfach und versuchte diese anzuspucken. Nach Rücksprache mit der STA Mainz wurde der 37-jährige in Gewahrsam genommen und eine Blutentnahme angeordnet. Ein vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille Atemalkohol. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Von den eingesetzten Beamten wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell