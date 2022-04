POL-NOM: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Grafenhof; Freitag, 22.04.2022, 15:45 Uhr - 17:15 Uhr NORTHEIM (TH) Am Freitagnachmittag, 22.04.2022, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr, ist es in der Tiefgarage des City Center Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim En- oder Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer 28-jähr. Frau aus Bilshausen. ...

