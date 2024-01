Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf/Dogern/Lauchringen: Drei Trunkenheitsfahrten innerhalb von drei Stunden

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 14.01.2024, wurden durch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen innerhalb von drei Stunden drei mutmaßlich alkoholisierte Autofahrende gestoppt. Gegen 00:30 Uhr war an der Schnötkreuzung bei Dogern ein 57 Jahre alter Mann in einem Lieferwagen kontrolliert worden. Er schien deutlich alkoholisiert. Ein Alcomatentest bestätigte diesen Verdacht. Rund 2,7 Promille zeigte dieser an. Gegen 03:30 Uhr wurden ein 46-jähriger in Bonndorf und eine 41-jährige in Lauchringen zu Verkehrskontrollen angehalten. Während die Alkoholüberprüfung bei dem Mann rund 2,5 Promille ergab, zeigte der Alcomat bei der Frau einen Wert von 1,3 Promille an. Bei allen dreien wurde eine Blutprobe erhoben und die Führerscheine wurden einbehalten.

