Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mutmaßlich alkoholisierter Mann verweigert Kontrolle - weitere Personen mischen sich ein

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 14.01.2024, gegen 20:10 Uhr, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Mann in Wehr der Kontrolle durch die Polizei verweigert. Dieser war davor mit einem auffällig fahrenden Auto gemeldet worden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das besagte Auto geparkt im Stadtgebiet aufgefunden werden. Als sich ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann diesem Fahrzeug näherte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Der 31-jährige verweigerte jegliche Mitwirkung, wurde gegenüber den Einsatzkräften beleidigend und bedrohend. Schließlich wurde der Mann geschlossen. Währenddessen mischten sich immer mehr Personen in die Situation ein. Weitere Einsatzkräfte waren nötig, auch um die zwischenzeitlich angeordnete Blutentnahme in einem Krankenhaus durchführen zu können. Auch dorthin hatten sich ein Teil der zuvor in Wehr angetroffenen Personen begeben.

