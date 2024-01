POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung in Gaststätte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.01.2024, zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr, ist in ein Wohnhaus in der Straße Bei der Schanz in Jestetten-Altenburg eingebrochen worden. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Bargeld, Schmuck, eine alte Kamera, eine Spielkonsole und andere Gegenstände wurden gestohlen. Über eine Balkontür dürften die Täter ...

