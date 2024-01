POL-FR: Kleines Wiesental/ Neuenweg: Fahrzeug kommt von Straße ab und kippt auf die Seite

Freiburg (ots) - Mit zahlreichen Einsatzkräften rückten am Sonntag, 14.01.2024 gegen 09.20 Uhr die Feuerwehren Schönau, Zell, Häg-Ehrsberg und Schopfheim zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Wühre aus. Der Kaminbrand konnte schnell von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Vermutlich aufgrund von Ruß hat sich ein Brand entwickelt gehabt. Sachschaden entstand keiner. md/tb Medienrückfragen bitte an: ...

mehr