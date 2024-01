POL-FR: Häg-Ehrsberg/ Ehrsberg: Kaminbrand

Freiburg (ots) - Unbekannte haben vermutlich im Zeitraum Dienstag, 09.01.2024, 13 Uhr bis 15 Uhr, versucht, in eine Wohnung in Freiamt-Ottoschwanden einzubrechen. Es konnten diverse Einbruchspuren an dem Einfamilienhaus festgestellt werden. In das Innere des Hauses gelangten die Täter jedoch nicht. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die ...

