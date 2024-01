Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall an Ampelkreuzung vor Krankenhaus Waldshut

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag den 13.01.2024 gegen 14 Uhr kam es an der Ampelkreuzung vor dem Krankenhaus Waldshut zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Audi TT, welcher links in Richtung Krankenhaus abbog und einem entgegenkommenden schwarzen VW Golf, welcher die Kreuzung geradeaus befahren wollte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 47-jährige Fahrer des VW leicht verletzt, der Insasse des Audi (55 Jahre) erlitt einen Schock. Beide Fahrer gaben an, dass die Ampelanlage für ihre Fahrtrichtung "Grün" anzeigte. Für die Klärung des Unfallherganges werden nun Zeugen gesucht, welche Angaben zu der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316531 entgegen.

SM

