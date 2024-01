POL-FR: Titisee-Neustadt: Pkw überschlägt sich bei Waldau

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 12.01.2024, kam es in Dogern in einem Wohnhaus zu einem Kellerbrand. Kurz vor 09:00 Uhr war der einzig anwesenden Bewohnerin zunächst ein unangenehmer Geruch aufgefallen. Als sie diesem nachging, erkannte sie in einem Kellerraum, in dem sich auch eine Sauna befindet, einen roten Schein. Geistesgegenwärtig verschloss sie die Kellertür sofort wieder und verständigte die Feuerwehr. Diese brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt ...

