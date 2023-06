Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Lienen, Brände in Waldstücken, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Greven, Lienen (ots)

In Greven und in Lienen hat es am vergangenen Wochenende an insgesamt drei Stellen Einsätze von Polizei und Feuerwehr wegen Waldbränden gegeben. Verletzt wurde niemand. In Greven-Aldrup wurden am Samstagmittag (17.06.23) zwei Waldbrände gemeldet - einer in der Nähe der Dansenbörger Heide, ein weiterer nahe des Laumanns-Damms. An der Dansenbörger Heide, etwa 400 Meter nach der Einmündung Hanseller Straße auf der linken Seite, brannten bei Eintreffen der Beamten geschätzt etwa 200 Quadratmeter Waldfläche. Außerdem brannte ein großer Holzstapel. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zur gleichen Zeit wurde ein zweite Waldbrand gemeldet. Am Laumanns-Damm, etwa 100 Meter hinter der Zufahrt zur Hausnummer 22, brannten in einem Waldstück mehrere Baumstämme auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern. Auch dort löschte die Feuerwehr den Brand. Die Brandursache ist bislang unklar. In Lienen-Holzhausen ist aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Waldstück nahe der Kreuzung Am Hülshoff/Waldweg entstanden. Das Feuer wurde in der Nacht zu Sonntag (18.06.23) gegen 00.30 Uhr durch eine Zeugin gemeldet. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, befanden sich rund 180 Quadratmeter Nadelwald im Vollbrand. Aufgrund der trockenen Witterung drohte das Feuer, sich weiter auszubreiten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lienen jedoch zügig eingedämmt und gelöscht werden. Während der Löscharbeiten bestand keine Gefahr für Menschen oder angrenzende Wohnhäuser. Die Polizei ermittelt zu den Brandursachen.

