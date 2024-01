Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Eichen: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Ein brennendes Fahrzeug wurde der Polizei am Samstag, 13.01.2024 gegen 11.30 Uhr zwischen dem Eichener Kreisverkehr und der Abzweigung zur B 317 auf der Wehrer Straße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte ein Mercedes festgestellt werden, bei welchem es aus dem Motorraum qualmte und eine kleine Flamme zu sehen war. Die Feuerwehr Schopfheim konnte das Feuer vor dem weiteren Ausbreiten löschen. Grund für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Am Mercedes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Während des Einsatzes wurde die Wehrer Straße gesperrt. Die Feuerwehr Schopfheim war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell