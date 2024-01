LPI-EF: Axt sichergestellt

Erfurt (ots) - Flammen loderten Samstagabend in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Windischholzhausen. Ein Unbekannter hatte sein Unwesen getrieben und die dort abgestellten Gartenmöbel in Brand gesteckt. Kräfte der Feuerwehr kamen vor Ort, löschten die Flammen und verhinderten ein weiteres Ausbreiten. Die Möbel wurden bei dem Feuer vollständig zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. (SE) ...

mehr