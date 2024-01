POL-FR: Albbruck: Radlader aus Scheune gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 14.01.2024, gegen 02:15 Uhr, soll es in einer Gaststätte in der Alte Basler Straße in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Im Bereich der Bar soll ein 42 Jahre alter Gast von einem Unbekannten attackiert worden sein. Der Angegriffene trug leichte Verletzungen davon und erstattet Anzeige bei der Polizei. ...

