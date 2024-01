POL-FR: Lenzkirch: Unbekannter bedroht Bankmitarbeiter und fordert Herausgabe von Geld

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 14.01.2024, wurde in eine Schule in Wutöschingen eingebrochen. Gegen 03:30 Uhr löste deswegen die installierte Alarmanlage aus. Im Gebäude befand sich bei Eintreffen der Polizei niemand mehr. Am Gebäude war ein Fenster eingeschlagen und eine Türe aufgebrochen. Ob etwas weg kam, kann noch nicht gesagt werden. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die ...

