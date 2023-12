Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Schmierfink durch Bundespolizisten gestellt

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

In der Nacht zum 1. Dezember 2023 bemerkten Sicherheitsmitarbeiter eines großen Einkaufszentrums gegen 02:00 Uhr einen jungen Mann, welcher die Außenfassade der Verkaufseinrichtung mittels schwarzen Permanentmarkers beschmierte. Anschließend begab sich der Tatver-dächtige in Richtung des in der Nähe liegenden Hauptbahnhofes Magde-burg. Die Sicherheitsmitarbeiter informierten die Bundespolizei. Aufgrund der entsprechenden Personenbeschreibung konnte der Schmierfink kurz darauf im Personentunnel gestellt werden. Der 19-jährige Deutsche wurde mit dem Tatvorwurf konfrontiert und begleitete die Bundespolizisten für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Bundespolizisten jenen benutzten schwarzen Marker fest und sicher. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine Streife kam vor Ort und übernahm den Tatverdächtigen. Diesen erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem können zivilrechtliche Forderungen für die Beseitigungen der Schmierereien auf den jungen Mann zukommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell