POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Gerolstein (ots) - Am 07.11.2023 gegen 08:10 Uhr wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in einem nicht näher beschreibbaren Zeitraum einen im Bereich des Brunnenplatzes in Gerolstein aufgestellten Stromzähler gewaltsam umwarfen. Hierdurch brach die Halterung im Inneren. Es kam glücklicherweise nicht zum Abriss von Leitungen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen ...

