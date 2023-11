Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erst gegeneinander, dann miteinander gegen die Bundespolizei: Zwei stark alkoholisierte Männer rasten aus

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 29. November 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 17:30 Uhr durch die Polizeiinspektion Magdeburg über einen soeben eingegangenen Notruf verständigt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich am Bahnhof Magdeburg Neustadt eine Körperverletzung mit mehreren Personen zutragen soll. Eine sofort verständigte Streife begab sich daraufhin unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn zum Ereignisort und traf dort zwei stark alkoholisierte Männer an, die sich lautstark stritten. Die Einsatzkräfte sprachen die Personen an, welche darauf in keinster Weise reagierten. Erst bei der Erhöhung der Intensität der polizeilichen Kommunikation und Ergreifen der Männer am Arm, versuchten diese sich loszureißen und steigerten sich so stark in diese Situation, dass sie letztendlich, mit Hilfe einer weiteren eingetroffenen Streife der Landespolizei, zu Boden gebracht und gefesselt werden mussten. Allerdings wehrten sich die 23 und 26 Jahre alten Männer auch da massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Einer der beiden aus Afghanistan Stammenden trug einen Pullover, an dem sich noch die Diebstahlsicherung des Geschäftes befand, was einen Diebstahl im Stadtgebiet nicht ausschließen ließ. Die Bundespolizisten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen - und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Aufgrund der Zustände der Beiden wurden zwei Rettungswagen gerufen. Der 23-Jährige zeigte einem eingesetzten Bundespolizisten auf dem Weg zum Krankenwagen noch den ausgestreckten Mittelfinger, sodass eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung hinzukam. Hinsichtlich des vermeintlichen Diebstahls des Pullovers wird außerdem von Seiten der Landespolizei weiter ermittelt.

