Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch, 27.12.23, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Varel mit seinem Pkw den Büppeler Weg. In Höhe der Straße Am Bäker verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn und prallte er gegen einen Zaun. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

