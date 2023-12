Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Peterstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 22.12.23, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein die Peterstraße in östliche Richtung befahrender weißer Pkw Mercedes-Benz stieß in Höhe der Uhlandstraße mit einem einbiegenden roten Pkw VW Golf neuerer Bauart zusammen. Der Fahrzeugführer des VW Golf hupte zwar kurz, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Mercedes-Benz wurde am Heck linksseitig beschädigt. Die Polizei Wilhelmshaven bittet den Fahrzeugführer des VW Golf sowie etwaige Zeugen, sich unter 04421-9420 zu melden.

