POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Weserstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Einbrüche Am Heiligen Abend kam am Nachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siebethsburg. Bei der Rückkehr stellten Anwohner fest, dass eine Kellertür zum Garten offensteht. Aus dem Haus fehlt Schmuck im Wert von mehr als 1000 Euro. Es wurden diverse Spuren gefunden. Die Ermittlungen dauern an. Am 25.12.23 kam es gegen 23:15 Uhr zu einer Alarmauslösung in der Jadeallee. Durch die ...

