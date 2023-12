Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für die Polizei Jever für die Zeit 22.12.-26.12.2023

Jever Schortens Sande (ots)

Verstoß Sprenggesetz

Am Abend des 24.12.2023 werden mehrfach sehr laute Knallgeräusche im Stadtbereich Jever gemeldet. Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen können drei verursachende Heranwachsende festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigungen

Am 22.12.2023 kommt es in der Schlachtstraße in Jever in den frühen Morgenstunden zur Beschädigung einer Fensterscheibe. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit vom 21.12.2023 18:00 Uhr bis 22.12.2023 10:00 Uhr wird in der Albanistraße in Jever eine Fensterscheibe unter Nutzung eines ausgehobenen Schachtdeckels beschädigt. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit vom 24.12.2023 18:00 Uhr bis 25.12.2023 05:35 Uhr wird in einem Modegeschäft in der Menkestraße in Schortens ein Schaufenster beschädigt. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit vom 21.12.2023 17:00 Uhr bis 22.12.2023 12:30 Uhr wird ein in der Schlachte in Jever abgestellter PKW (schwarzer VW Multivan) von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit vom 23.12.2023 13:00 Uhr bis 23.12.2023 15:30 Uhr wird auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 23 in Schortens ein abgestellter PKW (Hyundai i30 in grau) von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 09.12.2023 00:00 bis 23.12.2023 09:00 Uhr wird in eine Jagdhütte auf dem Batteriegelände in Sande eingebrochen und Diebesgut entwendet. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

