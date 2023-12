Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Wilhelmshaven 25. und 26.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche

Am Heiligen Abend kam am Nachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siebethsburg. Bei der Rückkehr stellten Anwohner fest, dass eine Kellertür zum Garten offensteht. Aus dem Haus fehlt Schmuck im Wert von mehr als 1000 Euro. Es wurden diverse Spuren gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Am 25.12.23 kam es gegen 23:15 Uhr zu einer Alarmauslösung in der Jadeallee. Durch die alarmierte Polizei wurde festgestellt, dass ein dortiges Cafe betroffen war. Eine rückwärtige Zugangstür war offensichtlich aufgehebelt worden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden keine Personen in den Geschäftsräumen angetroffen. Nach ersten Feststellungen wurde ein Spendenschiffchen der DGzRS zerstört und entleert.

In der Zeit von Samstag bis Sonntag, 17:00 Uhr, wurde in den Keller einer Gaststätte in der Innenstadt eingebrochen. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.

Montagmittag wurde der Einbruch in vier Kellerräume in der Zedeliusstraße angezeigt. Es wurden ein Mountainbike und diverse Werkzeuge entwendet.

Schlägerei

In der Nacht zum 26.12.23 kam es in einer Gaststätte in Fedderwardergroden zu einer Auseinandersetzung unter Gästen und Angestellten. Bei einer Schlägerei wurden zwei Personen durch einen 26-jährigen angegangen, beleidigt und bedroht. Dabei wurde auch ein Barhocker eingesetzt und es gingen Gläser zu Bruch. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Aggressor bereits entfernt, konnte aber im Nahbereich noch festgestellt werden. Er war deutlich alkoholisiert und machte keine Angaben zum Sachverhalt. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Er erhielt einen Platzverweis für die Gaststätte. Die Geschädigten wurden lediglich leicht verletzt.

Insgesamt waren die Weihnachtsfeiertage für die Polizei eher unruhig. Es kam zu diversen körperlichen Auseinandersetzungen in Familien, bei denen die Polizei einschreiten musste. Auch wurden im Stadtgebiet mehr als zehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Radfahrer im Mühlenweg/Ecke Ölhafendamm wurde der Radfahrer mit Kopfverletzungen in Krankenhaus gebracht. Zumeist blieb es aber bei Sachschäden. Vom 24.12 - 26.12.2023 wurden im Bereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr als 140 polizeiliche Einsätze registriert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell