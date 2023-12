POL-WHV: Presse PK Varel vom 25.12.2023 - 26.12.2023

Varel (ots) - Am Donnerstagmorgen, 21.12.23, gegen 07:50 Uhr, kam es am Koppenplatz in Varel zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte er einen gelben Pkw Fiat Panda, an welchem leichter Sachschaden entstand. Der ...

