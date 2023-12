Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht am Koppenplatz

Varel (ots)

Am Donnerstagmorgen, 21.12.23, gegen 07:50 Uhr, kam es am Koppenplatz in Varel zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte er einen gelben Pkw Fiat Panda, an welchem leichter Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

