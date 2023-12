Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneutes Hindernisbereiten durch Abladen von Heuballen im öffentlichen Verkehrsraum

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 20.12.23, zwischen 23:01 Uhr bis 23:34 Uhr, kam es in der Jakob-Borchers-Straße / Einmündung Kirchstraße, Südenburg / Einmündung Bahnhofstraße sowie in der Bohlenberger Straße/ Einmündung Kronshausen in Zetel erneut zu Gefahrenstellen durch abgeladene Heuballen auf den Fahrbahnen. Während in der Jakob-Borchers-Straße und in der Bohlenberger Straße auseinandergezogene Heuhaufen auf den Straßen vorhandenen waren, wurde in Südenburg ein kompletter foliierter Heurundballen mittig auf der Fahrbahn positioniert. Da die Bereiche nachts unbeleuchtet sind, waren die Hindernisse für Verkehrsteilnehmer erst entsprechend spät erkennbar. Zeugen, die Hinweise auf den/die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

