POL-WHV: Ermittlungen zu Großbrand der Diskothek in Sande sind abgeschlossen

Jever (ots) - Am heutigen Morgen, 20.12.23, um 07:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 210 in Höhe der Anschlussstelle Jever Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Ein mit 1,78 Promille alkoholisierter 37-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Wittmund. Als ein vor ihm fahrender Pkw an der Anschlussstelle Jever Zentrum abfährt, erhöht der ...

mehr