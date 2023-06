POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am 31. Mai gegen 17:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Westernbruchstraße gerufen. Ein Anwohner hatte mit einem Gasbrenner das Unkraut in einer Hofeinfahrt entfernt, wobei eine angrenzende Hecke plötzlich Feuer fing. Der Brand weitete sich aus, so dass die Hecke nahezu vollständig abbrannte. Die Feuerwehr Lippstadt konnte den Brand schnell löschen. Ein Fenster des ...

