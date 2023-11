Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diskothek in Sande durch Brand komplett zerstört

Wilhelmshaven (ots)

~Am 20.11.2023, gg. 23:10 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Friesland/Wilhelmshaven mitgeteilt, dass eine Diskothek in der Weserstraße in Sande in Brand stehen würde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Brandort war bereits eine offene Flammen- und starke Rauchentwicklung aus dem Bereich des Dachstuhles feststellbar. Nachdem die Löschmaßnahmen keinen Erfolg mehr versprachen, wurden diese eingestellt und das kontrollierte Abbrennen des Gebäudes eingeleitet. Die Freiwilligen Feuerwehren Sande und Neustadtgödens waren unterstützt durch das DRK Sande und Teilen der Freiwilligen Feuerwehr Varel vor Ort. Die Bevölkerung der in der Nähe befindlichen Ortschaften wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.~

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell