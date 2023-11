POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht!

Varel (ots) - Zwischen Freitag,17.11.23, 13:00 Uhr bis Samstag,18.11.23, 12:15 Uhr, kam es zur Störung der Totenruhe auf dem Friedhof in der Osterstraße in Varel. Durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen wurde dort eine Grabstätte verwüstet und der Grabstein beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

