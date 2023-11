Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs - Fußgängerin bzw. Radfahrerin als Zeugin dringend gesucht!

Schortens (ots)

Am gestrigen Montag, 20.11.23, gegen 19:15 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen Beinahe-Unfall an der Kreuzung Jeversche Straße / Addernhausener Straße / Klosterweg in Schortens. Beim Rechtsabbiegen eines Pkw-Fahrers kam es beinahe zu einer Kollision mit einer ihr Fahrrad schiebenden, die Fußgängerfurt ebenfalls bei Grünlicht querenden weiblichen Person. Nicht nur deren Fahrrad war mit gut sichtbaren Reflektoren ausgestattet, sondern auch die Bekleidung der Frau. Sie setzte ihren Weg trotz der gefährlichen Situation unvermindert und unverletzt fort. Die Streifenwagenbesetzung indes hielt den Pkw-Fahrer wenig später zur Durchführung einer Kontrolle an. Es wurde bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,96 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet nun die Frau, die am gestrigen Abend ihren Weg Richtung Addernhausener Straße fortsetzte, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

