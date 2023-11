Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever

Jever (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag bis Sonntag hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Addernhausener Straße in Schortens auf, drangen so in das Haus ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall infolge übermässigen Alkoholkonsums

Am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Minser Osteraltendeich im Wangerland und kam aus bisher nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Seitlich der Straße kam der Pkw im Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin blieb hierbei unverletzt. Während der Unfallaufnahme war durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmbar, so dass eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein eingehalten und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell