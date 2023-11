Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag vom 17.03.2023, 17.00 Uhr, bis 18.03.2023, 13.00 Uhr, wurde an einem Pkw auf einem Klinik-Parkplatz in Schillig zwei Reifen mutwillig mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Brand von Mülltonnen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr gerieten im Bereich des Von-Thünen-Ufers in Jever zwei Mülltonnen in Brand. Offensichtlich wurden diese mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert wurde. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/7449-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße B210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend und wollte diese an der Anschlussstelle Schortens verlassen. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke, so dass sich der Pkw anschließend mehrfach überschlug. Glücklicherweise wurden die drei Insassen lediglich leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

