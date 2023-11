Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue Schülerlotsen im Einsatz vor der Grundschule Bockhorn

Bockhorn (ots)

Nach mehreren Ausbildungsterminen mit anschließender Theorie- und Praxisprüfung ist es soweit: 15 neue Schülerlotsinnen und -lotsen der Oberschule Bockhorn regeln in der dunkeln Jahreszeit für die jüngeren Kinder den Verkehr. Sie sorgen dafür, dass die Jüngeren wohlbehalten an der Schule ankommen. Sie sichern mit gelben Warnwesten und mit Winkerkellen den Schulweg an Gefahrenstellen an der Kreuzung der Schulstraße und vor der Grundschule ab. Die Oberschule und die Grundschule liegen direkt nebeneinander. So ist es naheliegend, dass die Großen auf die Kleinen aufpassen. "Dieses Projekt, welches bereits 2013 startete, ist im Landkreis Friesland einzigartig", betont Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, der für die Ausbildung der Lotsinnen und Lotsen verantwortlich ist. Gemeinsam mit den bereits länger ausgebildeten Schülerlotsinnen und -lotsen, versehen derzeit 22 Verkehrshelferinnen und -helfer ihren Dienst vor der Grundschule Bockhorn. Diese stehen morgens freiwillig früher auf und positionieren sich an den Gefahrenstellen. Eugen Schnettler ist überzeugt: "Auch dank dieses Projekts ist es über die Jahre gelungen, das Verkehrsverhalten der Auto- und Fahrradfahrer vor Grundschulen positiv zu beeinflussen. Das Engagement aller Beteiligten in diesem Projekt ist einfach großartig!"

