POL-WHV: Ladendiebstahl von Glühwein

Zetel (ots) - In der Zeit von Samstag bis Montag sowie am Mittwoch fand das alljährliche Traditionsvolkfest "Zeteler Markt" statt, welches sich zum 339. Male jährte. Bei herbstlich durchwachsenem Wetter war an allen vier Tagen, insbesondere erwartungsgemäß am Mittwoch, ein reger Zulauf feierfreudiger Besucher aus dem norddeutschen Raum zu verzeichnen. Die Veranstaltung wurde an allen Tagen in Dauerpräsenz mit unterschiedlich starken Polizeikräften begleitet. ...

