POL-WHV: Zeteler Markt: Tageseinahmen entwendet - Zeugen gesucht!

Varel (ots) - Am Donnerstag, 16.11.23, um 17:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter fünf Flaschen Glühwein aus einem Getränkeständer vor dem Reformhaus in der Hindenburgstraße in Varel. Hierbei fiel der Ständer um, sodass drei weitere Flaschen zu Bruch gingen. Der Täter entfernte sich anschließend fußläufig. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der 04451-9230 in ...

