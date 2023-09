Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenstecher unterwegs

Greiz (ots)

Weida: Gleich zwei Fahrzeuge der Marke VW gerieten ins Visier eines unbekannten Reifenstechers. Dieser hielt sich in den vergangen zwei Tagen (12.09.2023/13.09.2023) in der Feldstraße in Weida auf. Mit einem spitzen Gegenstand zerstach er letztlich an einem Fahrzeug zwei und an dem zweiten VW gleich alle vier Reifen. Unerkannt gelang ihm anschließend die Flucht. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt nun und sucht nach Zeugen. (Bezugsnummer 0240461/2023) (RK)

