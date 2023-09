LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots) - Nobitz. Eher unsanft wurden heute Nacht (13.09.23) gegen 02:30 Uhr die Bewohner eines Hauses in der Straße Heiligenleichnam in Nobitz geweckt. Dort schlug ein Blitz in den Dachfürst ein, wobei einige Ziegel abgedeckt wurden. Glücklicherweise blieben alle Bewohner unverletzt und der Dachstuhl geriet nicht in Brand. (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

