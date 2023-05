Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogerieartikel gestohlen

Jena (ots)

Beim Diebstahl von Drogerieartikeln von fast 100,- Euro erwischt wurde am Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Mann. Dieser war in einem Verbrauchermarkt in der Naumburger Straße unterwegs und verstaute die Artikel in seinen mitgeführten Gegenständen, wurde jedoch vom Verkaufspersonal beobachtet und beim Verlassen des Marktes aufgehalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

