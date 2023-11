POL-WHV: Gemeinsame Übung mit Hubschraubereinsatz sorgte für Aufsehen

Varel (ots) - Im Rahmen der Streife fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung am Dienstag, 21.11.23, gegen 03:20 Uhr, ein brennender Bagger auf einer Baustelle in der Karl-Nieraad-Straße in Varel auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Varel unter 04451-9230 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

