FW-RE: Brand in Tiefgarage - keine verletzten Personen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag (11.07.2023) kam es in einer Tiefgarage in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Entstehungsbrand an einem PKW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 11:39 Uhr zur Kellerstraße in die Innenstadt gerufen. Im dortigen Parkhaus der Sparkasse Vest (Ecke Paulsörter / Kellerstraße) hatte sich im zweiten Untergeschoss ein Entstehungsbrand an einem abgestellten PKW entwickelt.

Die Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in die Tiefgarage vor und löschten den Brand mit mehreren Pulverlöschern ab. Ein Löschangriff wurde ebenfalls parallel aufgebaut. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde die Entrauchung der Tiefgarage eingeleitet. Zur Abarbeitung des Einsatzes wurde die Brandmeldeanlage der Sparkasse Vest am Königswall ausgelöst.

Im weiteren Verlauf wird nun der PKW durch ein Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst (B-Dienst) sowie der ehrenamtliche Löschzug Altstadt und ein Rettungswagen. Der Löschzug Altstadt sicherte im weiteren Verlauf den Grundschutz für das Stadtgebiet im Falle zeitgleicher Einsätze. Der ebenfalls angeforderte Abrollbehälter Sonderlöschmittel der Feuerwehr Recklinghausen kam nicht mehr zum Einsatz.

Zur Brandursache und Höhe eines eventuellen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polizeilichen Auskünfte in eigener Zuständigkeit.

