POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zetel (ots) - Am Mittwoch, 20.12.23, zwischen 23:01 Uhr bis 23:34 Uhr, kam es in der Jakob-Borchers-Straße / Einmündung Kirchstraße, Südenburg / Einmündung Bahnhofstraße sowie in der Bohlenberger Straße/ Einmündung Kronshausen in Zetel erneut zu Gefahrenstellen durch abgeladene Heuballen auf den Fahrbahnen. ...

mehr