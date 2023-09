POL-KA: (KA) Marxzell - Zeugen nach Unfallflucht auf der L564 gesucht

Karlsruhe (ots) - Mehrere zehntausend Euro erbeuteten Schockanrufer am 16.08.2023 bei einer Frau in der Karlsruher Weststadt. Nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einer mutmaßlichen Täterin. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde eine in der Jahnstraße wohnende 73-Jährige Frau in den Mittagsstunden des 16.08.2023 Opfer von Trickbetrügern. Ihre ...

