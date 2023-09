POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher trifft auf Bewohnerin

Polizeipräsidium Karlsruhe

Gegen 02:25 Uhr gelangte ein bislang Unbekannter durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gebhardstraße.

Im Inneren traf der Einbrecher auf eine Bewohnerin, die aus ihrem Schlaf erwachte. Die 53-jährige Frau schrie den unbekannten Mann geistesgegenwärtig an, woraufhin dieser mit einer erbeuteten Handtasche die Flucht ergriff. In der Folge beobachtete die Frau, dass der Einbrecher gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten davonrannte. Eine anschließende Fahndung der Polizei nach den Männern verlief ohne Erfolg. Jedoch fand eine Polizeistreife die entwendete Handtasche samt Inhalt in einem Grünstreifen und brachte der Frau ihre Wertsachen zurück.

Einer der Männer soll etwa 18-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Der Unbekannte trug eine graue Hose, eine dunkle ärmellose Jacke und eine dunkle Basecap.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzten.

